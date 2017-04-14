В иракском Мосуле возобновились бои за центр города

2017-04-14 13:53 | www.apa.az | 3

Подразделения федеральной полиции Ирака возобновили наступление на центральную часть Мосула.

Как передает АПА со ссылкой на Лента.ру, ближайшая цель правительственных сил — освобождение района, где располагается соборная мечеть ан-Нури, в которой лидер террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади провозгласил халифат. По мнению иракских военных, захват культового объекта станет важным психологическим ударом по боевикам. Для мирных жителей, оставшихся в городе, выпущена инструкция по поведению в условиях уличных боев.