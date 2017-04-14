Возможность выиграть туристический пакет на сумму 6900 AZN!

2017-04-14 12:00 | www.oxu.az | 2

Пользуясь услугами и возможностями платежных карт Visa, клиенты Expressbank получают максимум удовольствия от своих поездок за границу.

Очередное предложение Expressbank предусмотрено для пользователей карт Visa, которые получат возможность бесплатной поездки и шанс обрести подарочный чемодан для следующего путешествия.

Для участия необходимо всего лишь совершить безналичные платежи за границей в любой торгово-сервисной точке посредством карты Visa от Expressbank и зарегистрировать транзакцию на сайте www.visa.com.az.

Лотерея, которая проводится под лозунгом «Я так вижу мир, а ты?», активна до 16 июня и разыгрывается между клиентами Expressbank, совершившими безналичную оплату за пределами страны посредством карт Visa. Призовой фонд состоит из 1-ого туристического ваучера на сумму 6 900 AZN и 3-х призовых чемоданов Samsonite Dynamo.

Следует отметить, что для желающих стать владельцем пластиковых карт Expressbank стоимость Visa Electron составляет 6 AZN, а Visa Classic 8 AZN. При осуществлении взноса на счет в размере 400 AZN/USD/EUR/GBP вам бесплатно будет предоставлена банковская карта Visa Gold, а при взносе 800 AZN/USD/EUR/GBP вы получите карточку Visa Platinum.

Внесенную сумму можно обналичить без комиссии, а также в рамках проекта ExpressClub, совершая безналичные платежи внутри страны посредством POS-терминалов, превращать свои расходы в доходы.

В сеть обслуживания Expressbank входят 16 филиалов, из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а 6 располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть Банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 500 терминалов ExpressPay на территории страны.

Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный Центр 132, воспользоваться нашим веб-сайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.