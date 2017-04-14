В Кыргызстане предложили перейти на латиницу

2017-04-14 12:06 | www.oxu.az | 2

Депутат парламента Кыргызстана от фракции «Ата мекен» Каныбек Иманалиев выступил с предложением перейти на латинский алфавит.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Вечерний Бишкек.

«Мы все равно должны будем перейти на латиницу к 2030-2040-м годам, это требование времени и развития технологий», - отметил К.Иманалиев.

По его словам, на данном этапе у страны пока нет возможности перехода на латиницу, в том числе и финансовой, произойти это может только спустя 15-20 лет.

Напомним, что Казахстан недавно объявил о решении перейти на латиницу со следующего года.

Н.О.