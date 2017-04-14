РФ и Иран успешно сотрудничают в области борьбы с терроризмом – Лавров

2017-04-14 12:55 | www.trend.az | 3

Москва и Тегеран успешно взаимодействуют в борьбе с международным терроризмом, на данный момент прежде всего в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, передает ТАСС.

"Россия и Иран давно и упорно сотрудничают в борьбе с международным терроризмом во всех его проявлениях, прежде всего в Сирии, - сказал он. - Это происходит параллельно с нашими усилиями по обеспечению прекращения огня между правительством Сирии и вооруженной оппозицией, а также параллельно с усилиями по налаживанию политического процесса".

"Сегодня у нас есть возможность обсудить наши двусторонние отношения в контексте тех договоренностей, которые были достигнуты нашими президентами в ходе визита президента Ирана в РФ и недавнего разговора наших премьеров по телефону, - отметил Лавров. - Мы также обсудим наше взаимодействие в ООН, сотрудничество по каспийской проблематике и по афганским делам".

Руководитель российского дипведомства напомнил, что после его переговоров с Зарифом состоится трехсторонняя встреча глав МИД РФ, Ирана и Сирии. "На ней мы вместе рассмотрим ситуацию в Сирии и наши дальнейшие шаги по урегулированию ситуации в САР", - подчеркнул он.