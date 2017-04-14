Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в Бишкеке

2017-04-14 12:55 | www.trend.az | 3

Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) началось в расширенном формате в Бишкеке, сообщает кыргызское агентство Kabar.

В 2017 году Кыргызстан председательствует в ВЕЭС, Евразийском межправсовете, Совете Евразийской экономической комиссии.

На заседании ВЕЭС принимают участие президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Армении Серж Саргсян и президент Молдовы Игорь Додон. Стоит отметить, что Молдова просит статус наблюдателя в ЕАЭС.