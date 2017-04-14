Çavuşoğlu'ndan AB'ye 'vizesiz seyahat' mesajı

2017-04-14 14:09 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, vizesiz seyahat ve geri kabul anlaşmasının birbirinden ayrı değerlendirilemeyeceğini söyledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı A Haber yayınında AB ile yapılan geri kabul anlaşmasına ilişkin açıklamalar yaptı.

Çavuşoğlu, vizesiz seyahat ve geri kabul anlaşmasının bir paket olduğunu belirtirken, bu anlaşmaların ancak bir paket halinde yenide değerlendirilebileceğini ya da kaldırılabileceğini belirtti.

Rusya ile ilişkilere de değinen Çavuşoğlu, "Rusya ile aramızda bir problem yok. Ateşkes ve politik çözüm üzerindeki işbirliğimizi güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.