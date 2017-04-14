Интеллектуальный молодежный клуб «Хазар» отмечает свое 16-летие

2017-04-14 12:14 | www.oxu.az | 2

Первый интеллектуальный клуб Азербайджана на родном языке – Интеллектуальный молодежный клуб «Хазар» отмечает 16-летие со дня создания.

Как передает Oxu.Az, клуб был основан 14 апреля 2001 года группой студентов Бакинского государственного университета. Клуб начал первые игры с игры «Что? Где? Когда?» на азербайджанском языке и с того момента до сегодняшнего дня действует беспрерывно.

Интеллектуальный молодежный клуб «Хазар» проводит интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Хамса», «Своя игра» и т.д.

Кроме того, несколько раз в году проводятся общереспубликанские турниры и организуются фестивали. В качестве примера можно назвать Игры разума, Интеллектуальный марафон, Кубок вызова, Региональный кубок, чемпионат и кубок Азербайджана. В настоящее время в клубе действуют 4 лиги – «Профессиональная интеллектуальная лига», «Университетская лига», «Региональная лига» и «Школьная лига».

За время существования клуб принял участие в просвещении более 19 тыс. молодых людей и содействовал созданию клубов интеллектуальных игр в различных регионах нашей страны. Клуб не довольствуется результатами за 16 лет деятельности и в настоящее время работает над новыми проектами.

С реализуемыми клубом проектами можно ознакомиться на Facebook-странице и интернет-канале Youtube.

Айтен Садыгзаде

