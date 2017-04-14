Конвенция о правовом статусе Каспийского моря практически готова к подписанию - МИД РФ

2017-04-14 13:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Конвенция о правовом статусе Каспийского моря практически готова к подписанию. Об этом сообщил в пятницу спецпредставитель президента РФ по вопросам делимитации и демаркации границ России со странами СНГ, посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков на международном экономическом форуме "Каспийский диалог", передает ТАСС.

"На сегодняшний день Конвенция почти готова, абсолютное большинство положений согласовано, причем эти положения гармонично балансируют потребности всех пяти сторон, не ущемляют национальные интересы ни одной из стран, - сказал он. - Проблем становится меньше, осталось всего буквально одна-две, мы действительно вышли на финишную прямую и имеем хорошие шансы предложить нашим лидерам этот документ в обозримом будущем к подписанию".

Братчиков напомнил, что в ходе четвертого каспийского саммита, который состоялся в 2014 году в Австрии, лидеры прикаспийских стран "достигли по настоящему прорывных договоренностей, создав каркас будущей Конвенции о правовом статусе Каспийского моря". "Задача тогда была поставлена четкая: к следующему саммиту, который должен состояться в Казахстане, завершить работу над этим документом", - отметил он.

Со своей стороны, посол Казахстана в РФ Имангали Тасмагамбетов напомнил, что "Каспий - это не только то место, где переплетаются геополитические и военно-политические интересы региональных держав, но это в первую очередь хаб, где сходятся трансконтинентальные маршруты Великого Шелкового пути, соединяющего Восток и Запад".

Ранее 6 марта глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым заявил, что рассчитывает на завершение работы над Конвенцией на следующей встрече министров иностранных дел прикаспийских стран.

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда помимо России и Ирана образовались новые государства — Азербайджан, Казахстан и Туркмения, так как стоял вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.

Прибрежные государства (Азербайджан, Казахстан, Россия, Туркменистан и Иран) в ноябре 2003 года подписали Рамочную конвенцию по защите морской среды Каспийского моря.

В июле 1998 года между Казахстаном и Россией были заключены соглашение о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование, а в мае 2002 года - протокол к данному Соглашению. А 29 ноября 2001 года и 27 февраля 2003 года были заключены соглашение между Казахстаном и Азербайджаном о разграничении дна Каспийского моря и протокол к нему соответственно.

Также между Казахстаном, Азербайджаном и Россией 14 мая 2003 года было заключено соглашение о точке стыка линий разграничения сопредельных участков дна Каспийского моря.

До сих пор саммиты глав государств прикаспийских стран проводились в 2002 году в Ашгабате, в 2007 году - Тегеране, в 2010 году - Баку и в 2014 году - Астрахани.

Очередной Каспийский саммит планируется провести в столице Казахстана Астане в 2016 году.