Lavrov: ABD'nin Suriye'yi tekrar vurması ciddi sonuçlar doğurur

2017-04-14 14:11 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'yi vurması sonrası Suriye ve İranlı mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği ilk üçlü görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Moskova, Tahran ve Şam, ABD'nin Suriye'nin egemenliğine saygı duyması gerektiğini düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Lavrov, ABD'nin İdlib'deki kimyasal saldırı iddialarını gerekçe gösterip 7 Nisan'da Suriye ordusunun Humus yakınlarındaki bir hava üssünü vurması ardından Suriyeli mevkidaşı Velid Muallim ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile Moskova'da ilk kez bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenledikleri basın toplantısında, ABD'nin Suriye'yi vurmasını 'saldırganlık eylemi ve uluslararası hukukun ihlali' olarak gördüklerini yineleyen Lavrov, "ABD ve müttefiklerinin Suriye'nin egemenliğine saygı duyması ve 7 Nisan'da meydana gelen olayın tekrarlanmaması konusunda ısrarcıyız. Zira böyle bir eylemin tekrarlanması, hem bölgesel hem de küresel güvenlik bakımından çok ciddi sonuçlar doğurur" vurgusunu yaptı.