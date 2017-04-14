Сиявуш Новрузов: «Мечеть не место для проведения собраний и принятия решений»

2017-04-14 14:21 | www.apa.az | 2

Заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан» депутат Сиявуш Новрузов выразил отношение к ситуации, возникшей вокруг мечети «Hacı Cavad» в Баку.

Как сообщает АПА, об этом заявил выступивший в Милли Меджлисе Сиявуш Новрузов.

По его словам, в стране есть силы, которые хотят дестабилизировать обстановку.

«Мы должны с пониманием отнестись к этому вопросу. Журналисты также должны быть внимательны. Обществу следует предоставить правильную информацию об этом. Неподалеку от мечети Hacı Cavad есть мечеть Тезе Пир. Если хочешь совершать молитвы, отправляйся туда. Функция мечети не в том, чтобы кто-то там устраивал собрания и принимал решения», - сказал он.

Депутат напомнил, что этот год в Азербайджане объявлен «Годом исламской солидарности». Представители и главы 57 мусульманских стран приедут к нам: «В Азербайджане самая лучшая модель ислама. Действуют более 2500 мечетей, и все это надо видеть».