Министр: «Мы не допустим искусственного завышения цен»

2017-04-14 14:21 | www.apa.az | 2

«На последнем заседании Кабмина глава государства дал серьезные поручения по предотвращению искусственного завышения цен. Министерство экономики в рамках своих полномочий осуществляло необходимые меры, однако после совещания такого рода мероприятия приняли более интенсивный характер».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил министр экономики Шахин Мустафаев. По его словам, зона охвата мониторингов на потребительских рынках расширилась. «Естественно, Министерство экономики будет бороться с искусственным завышением цен и предпримет все необходимые меры для этого».