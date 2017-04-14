МИД Сирии - Трампу: Вы сами животное

2017-04-14 12:19 | www.oxu.az | 2

В сирийском МИД ответили на оскорбления американского президента Дональда Трампа, обозвавшего президента САР Башара Асада «животным», передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Если вы сами животное, не надо думать, что все остальные такие же. Башар Асад является президентом суверенного государства, он избран народом. И давать ему характеристику должен только сирийский народ, а не Трамп», - подчеркнул помощник главы МИД САР Айман Суссан.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада «животным»» и заявил, что ранее администрации Обамы нужно было принять решение о нанесении ракетных ударов по Сирии.

Н.О.