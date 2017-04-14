В парламенте Азербайджане предлагается создать новый комитет

2017-04-14 13:14 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В парламенте Азербайджане предлагается создать комитет бюджета и контроля над ним. С этим предложением на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) выступил депутат Гудрат Гасангулиев.

Депутат отметил, что создание такого комитета в Милли Меджлисе как структуры, которая будет принимать бюджет и контролировать его, имеет очень важное значение.

Гударт Гасангулиев также сказал, что присваивающие государственные средства лица должны серьезно наказываться.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)