Отношения с ЕАЭС – приоритет во внешней экономической политике Кыргызстана - президент

2017-04-14 13:18 | www.trend.az | 2

Для Кыргызстана отношения со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – это приоритет во внешней экономической политике, сказал сегодня президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в ходе расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке, пишет агентство Kabar.

“Я хочу сказать, что председательство Кыргызстана дает возможность представить свое видение дальнейшей работы и функционирования организации. КР предложила 2017 год посвятить созданию условий для развития бизнеса, потому что экономикой движет бизнес и предпринимательство. Нам важно вести совместную работу по соблюдению 4 принципов: сводное передвижение товаров, свобода движения услуг, свобода финансов и свобода трудовых ресурсов”, - отметил глава государства.

Помимо этого Алмазбек Атамбаев сообщил, что необходимо сосредоточиться на устранении барьеров, которые пока еще существуют внутри союза.

“Для этого нужна более тесная связь между государственными органами, и надо, чтобы ЕЭК прислушивалась к инициативам и предложениям бизнеса. Для Кыргызстана особенно важно усилить работу в сельском хозяйстве, перерабатывающей и легкой промышленности. Руководителей России и Казахстана хотел бы поблагодарить за ту поддержку, которая оказывается сегодня для реализации норм, связанных с ветеринарной и фитосанитарной безопасностью”, - добавил Алмазбек Атамбаев.

Также президент Кыргызстана затронул тему о решении вопроса по пенсионному обеспечению трудовых мигрантов, работающих на территории ЕАЭС.

“Мы, как страна, где, к сожалению, многие уезжают в поисках работы, просим применять более либеральные подходы к вопросам депортации за мелкие административные правонарушения. В завершении также хотел бы подчеркнуть, что для нас отношения с членами ЕАЭС – это приоритет во внешней экономической политике, и мы призываем партнеров к активной совместной работе”, - сказал А.Атамбаев.