Старшая дочь Кадырова вышла замуж

2017-04-14 14:28 | www.apa.az | 3

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат вышла замуж.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, мужу 18-летней Айшат 19 лет. «Он сын погибшего друга отца, его одноклассника, и вообще отличный парень», - говорится в сообщении.

До свадьбы ребята были знакомы две недели. Живут в своем доме, в пяти минутах от резиденции Кадырова.

Всего у Рамзана Кадырова двенадцать детей.

Айшат Кадырова — дизайнер и глава дома моды Firdaws. Ее коллекцию мусульманской женской одежды этой весной представили сначала в Грозном, а затем показали на неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве.