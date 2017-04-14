Жизнь на спутнике Сатурна оказалась возможной

2017-04-14 12:33 | www.oxu.az | 2

Специалисты НАСА заявили об обнаружении на спутнике Сатурна Энцеладе признаков наличия условий, подходящих для существования жизни, передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс.

По данным американских СМИ, вывод ученых основывается на данных о подледном океане на Энцеладе, переданных зондом НАСА «Кассини».

Эксперты отмечают, что по их данным, подо льдом у спутника проходят химические реакции, необходимые для поддержания жизни микробов. При этом ученые напомнили, что зонд ранее зафиксировал на Энцеладе наличие водорода.

По данным НАСА, он появился при гидротермальных реакциях на дне океана. Специалисты говорят, что данная информация указывает на возможность формирования на спутнике Сатурна метана, а его наличие делает возможным существование в воде микробов.

Ученые отмечают, что сам факт возможности жизни на Энцеладе является важным открытием, так как он находится на очень большом расстоянии от Солнца.

Н.О.