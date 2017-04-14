Сегодня ночью в Баку местами ожидаются дожди

2017-04-14 13:19 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в субботу ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в пятницу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

В ночь на субботу в некоторых местах полуострова ожидаются кратковременные, грозовые дожди. Порывистый северо-западный ветер во второй половине дня сменится умеренным северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 8-12, днем - 16-20, местами - 22-24 градуса тепла, в Баку ночью - 9-11, днем - 15-17 градус тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью - 75-85, днем - 60-65 процентов.

До 17 апреля переменчивая погода на Абшеронском полуострове может вызвать чувство дискомфорта у некоторых метеозависимых людей.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, западный ветер местами усилится.

Ночью 7-12, днем 16-21 тепла, в горах от 1 градуса мороза до 4 тепла, днем 6-11 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)