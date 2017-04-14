Лавров: «Следует провести всестороннее независимое расследование обстоятельств химатаки в Сирии»

2017-04-14 14:42 | www.apa.az | 3

«Москва, Дамаск и Тегеран оценили ракетные удары США по Сирии как акт агрессии».

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом сказал глава МИД РФ Сергей Ларов в ходе пресс-конференции, проведенной по итогам встречи с иранским и сирийским коллегами.

«Диалог в трехстороннем формате стал уже традиционным. Мы обсудили ситуацию в Сирии после нанесения американцами ракетного удара по военному аэродрому. Мы еще раз сверили позиции, они схожие. Эта позиция заключается в том, что США грубо нарушили принципы международного права и устав ООН», сказала С.Лавров.

Глава МИД заявил, что Россия Сирия и Иран настаивают на всестороннем независимом расследовании химической атаки в Сирии со стороны Организации по запрещению химического оружия (OPCW).