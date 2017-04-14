Юрия Хачатурова назначили генеральным секретарем ОДКБ

2017-04-14 14:43 | www.apa.az | 3

Генеральным секретарем ОДКБ со 2 мая 2017 года назначен Юрий Хачатуров. Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил и.о. генсека организации Валерий Семериков. «При рассмотрении вопроса о назначении генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности единогласно принято решение назначить со 2 мая Хачатурова Юрия Григорьевича», — заявил журналистам по итогам неформального саммита ОДКБ Семериков. Он также сообщил, что главы государств приняли решение о награждении бывшего генерального секретаря ОДКБ Николая Бордюжи знаком отличия I степени Cовета коллективной безопасности ОДКБ. Также, по его словам, в ходе неформального саммита президенты стран ОДКБ рассмотрели «вопросы военно-политической и военно-стратегической обстановки в зоне ответственности ОДКБ и приняли ряд дополнительных указаний по нашей работе по противодействию угрозам безопасности».