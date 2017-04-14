Азербайджанские банки перешли на усиленный режим работы

2017-04-14 12:39 | www.oxu.az | 2

Во время проведения Бакинского шопинг-фестиваля по рекомендации Палаты надзора над финансовыми рынками с 10 апреля 23 банка Азербайджана работают в усиленном режиме.

Об этом Oxu.Az сообщили в Палате.

Как отмечает регулятор, всего в усиленном режиме работают более 50 банковских филиалов, в том числе шесть филиалов работают круглосуточно.

В период фестиваля работает специальная мониторинговая группа Палаты, куда могут обратиться граждане и туристы.

Со списком филиалов и отделений банков, которые будут работать в период фестиваля, можно ознакомиться на сайте www.fimsa.az.

У.А.

