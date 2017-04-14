Молдове предоставят статус наблюдателя в ЕАЭС

2017-04-14 13:31 | www.trend.az | 3

Высший Евразийский экономический совета одобрил статус Молдовы как государства наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев во время заседания совета в Бишкеке в пятницу, сообщает КирТАГ.

«В узком кругу ВЕАЭС одобрил статус Молдовы как государства наблюдателя. При этом Евразийская экономическая комиссия должна представить для утверждения на следующем заседании совета порядок реализации статуса наблюдателя. Решение о предоставлении статуса Молдова получит после утверждения порядка», - сказал глава государства.

Молдова первой изъявила желание и подала заявку о предоставлении статуса наблюдателя в союзе.

В проходящем в Бишкеке заседании Высшего Евразийского экономического совета принимают участие президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Армении и Молдовы.