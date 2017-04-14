Основным приоритетом внешней политики Узбекистана является создание "пояса благополучия" вокруг страны - МИД

2017-04-14 13:31 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Внешняя политика Узбекистана направлена, прежде всего, на создание крепких добрососедских отношений с соседними странами. Об этом министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов сказал в пятницу на встрече с журналистами в международном пресс-клубе.

По словам Камилова, МИД принимает все политико-дипломатические меры для обеспечения мирной жизни народа Узбекистана, на этой основе сформирован приоритет отношений с соседними странами.

"Речь идет о формировании "пояса благополучия". Поэтому мы нацелены на создание дружеских, крепких добрососедских отношений с соседями", - сказал министр.

Касаясь вопроса водопользования в регионе, министр сказал, что не видит альтернативы общему региональному соглашению по использованию трансграничных водных ресурсов в Центральной Азии

"Альтернативы общему региональному соглашению по использованию трансграничных водных ресурсов в Центральной Азии нет", - сказал Камилов.

Он подчеркнул, что страны региона должны прийти к согласию, учитывая интересы друг друга. При этом министр не исключил, что будут использованы международные механизмы регулирования спорных вопросов, компенсации того или иного ущерба.

Глава МИД напомнил, что недавно Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) направил конвенции по Амударье и Сырдарье всем странам региона, а также США, России, Всемирному банку, другим странам и международным организациям.

По его словам, предварительное знакомство с конвенциями демонстрирует достаточно разумный подход к этой сложной проблеме Он выразил надежду на то, что "наши соседи проявят внимание к этому предложению ООН, и нам удастся начать заинтересованный диалог".

Как сообщалось ранее, на переговорах главы Узбекистана Шавката Мирзияева с лидерами Туркменистана и Казахстана стороны пришли к единой позиции по вопросу рационального использования трансграничных водных ресурсов региона.

В совместном заявлении, сделанном по итогам госвизита президента .Мирзияева в Москву, главы Узбекистана и России подчеркнули, что "продолжат выступать за развитие взаимовыгодной и справедливой системы водопользования в Центральной Азии на основе общепризнанных норм международного права и с учетом интересов всех стран региона".

(Автор: Демир Азизов)