Американский «Карл Винсон» приблизился к КНДР на расстояние авиационного удара

2017-04-14 13:00 | www.oxu.az | 2

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон» подошла к Корейскому полуострову в ожидании возможного нового ядерного испытания в КНДР или пуска баллистических ракет, передает Oxu.Az со ссылкой на Vesti.ru.

По данным американской частной разведывательно-аналитической компании «Стратфор», авианосная группа находится к западу от японского острова Кюсю и идет через Корейский пролив в акваторию Японского моря к восточному побережью КНДР. В состав группы ВМС США помимо авианосца «Карл Винсон» входят ракетный крейсер «Лейк Чемплейн» и два эсминца — «Майкл Мерфи» и «Уэйн Мейер». Группу также сопровождают атомные подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами «Томагавк».

В минувшую субботу командующий вооруженными силами США на Тихом океане адмирал Гарри Харрис приказал перенаправить авианосец «Карл Винсон» в сторону КНДР вместо проведения запланированных учений в Австралии.

Н.О.