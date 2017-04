BƏƏ-də ticarət mərkəzi yanır (VİDEO)

Bakı. Trend:

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Acman əmirliyində ticarət mərkəzdinə güclü yanğın baş verib.

Trend-in məlumatına görə, yanğın geyim mağazasında başlayıb.

Xəsarət alanların olub-olmadığı barədə hələ məlumat verilməyib.

Məlumatda qeyd olunur ki, ölkədə istirahət günü olduğu üçün mağaza bağlı olub.