Шахин Мустафаев: В Азербайджане создается еще одна промышленная зона (версия 2)

2017-04-14 13:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Следующая промышленная зона будет создана в Гаджигабульском районе Азербайджана, сказал в пятницу министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на мероприятии, посвященном вручению сертификата новому резиденту Сумгайытского химпромпарка.

По его словам, создание промзон в стране значительно повлияет на развитие ненефтяного сектора страны.

"В настоящее время на территории страны функционирует Нефтчалинская промышленная зона, где идет реализация восьми проектов, которые начнут действовать до конца года. Кроме того, идут строительные работы по созданию Масаллинской промзоны, где выразили желание для участия уже около 30 предпринимателей. Также, учитывая интерес к подобным зонам, продолжается определение регионов для создания новых промзон. И следующая такая зона будет создана в Гаджигабульском районе", - сказал Мустафаев.

Коснувшись создания совершенно новой среды для регулирования предпринимательской деятельности в Азербайджане, министр упомянул о механизме поощрения инвестиций.

"С начала действия данного механизма предпринимателям были вручены 130 документов о поощрении инвестиций. В результате реализации данных проектов будут обеспечены инвестиционные вложения на сумму 1,25 миллиарда манатов. Эти инвестиции на 100 процентов частные, а в результате начала функционирования данных проектов будет создано свыше 8 000 новых рабочих мест", - сказал Мустафаев.

Официальный курс на 14 апреля составляет 1,7026 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)