Россия расширит сотрудничество с Казахстаном по Байконуру

2017-04-14 13:39 | www.trend.az | 3

Россия продолжит и расширит долгосрочное сотрудничество с Казахстаном, в том числе по использованию космодрома Байконур, пишет ТАСС.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Хочу проинформировать Нурсултана Абишевича (Назарбаева, президента Казахстана), мы приняли решение по вашему предложению о продолжении и расширении нашего сотрудничества в космосе с использованием Байконура", - сказал российский лидер.

"Мы все наши планы скорректируем в самое ближайшее время, имея в виду использование космодрома Восточный, с тем, чтобы активно вместе с вами работать по имеющимся у нас проектам, которые вы сформулировали, с использованием не только Байконура на длительную перспективу, но и с реализацией тех планов по совместным пускам, по разработке новых видов ракетной космической техники", - добавил президент РФ.