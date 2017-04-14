В Турции предотвратили теракты на референдуме

2017-04-14 13:22 | www.oxu.az | 2

Полиция Стамбула задержала пятерых членов террористической группировки «Исламское государство», которые предположительно планировали совершить теракты во время конституционного референдума 16 апреля.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Anadolu в пятницу.

Задержания произведены на основе разведданных о том, что сторонники ИГИЛ готовят теракты во время проведения референдума по конституционным поправкам 16 апреля. В рамках расследования в нескольких районах Стамбула была проведена одновременная операция, в результате которой были задержаны пять человек, одним из которых оказался гражданин Таджикистана. Они доставлены в полицейское управление, расследование в отношении них продолжается.

Высший избирательный совет Турции назначил на 16 апреля референдум по пакету изменений в Конституцию — парламентскую республику планируется превратить в президентскую. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Н.О.