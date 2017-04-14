"Хазар": День рождения интеллектуальной азербайджанской молодежи

2017-04-14 13:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Молодёжная политика, успешно осуществляемая в Азербайджане, охватывает широкий спектр – образование, воспитание, здоровье, интеллектуальное и нравственное развитие молодёжи, организация досуга, разрешение проблем, защита прав, вопросы участия в общественно-политической и культурной жизни республики. Особое внимание уделяется интеллектуальному развитию молодежи, создаются и действуют различные клубы и организации.

Первый интеллектуальный клуб Азербайджана на родном языке – Интеллектуальный молодежный клуб "Хазар" отмечает сегодня свое 16-летие, сообщает Trend Life.

Воспитание молодёжи на основе принципов патриотизма, государственности, мира, в духе уважения к истории, культурному наследию, традициям и обычаям азербайджанского народа, государственному языку и символам, национально-нравственным и общемировым ценностям, мобилизация их творческого потенциала на развитие страны - основные принципы деятельности клуба "Хазар"

Клуб был основан 14 апреля 2001 года группой студентов Бакинского государственного университета. Клуб начал первые игры с игры «Что? Где? Когда?» на азербайджанском языке и с того момента до сегодняшнего дня действует беспрерывно.

Интеллектуальный молодежный клуб «Хазар» проводит интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Хамса», «Своя игра» и т.д.

Кроме того, несколько раз в году проводятся общереспубликанские турниры и организуются фестивали. В качестве примера можно назвать Игры разума, Интеллектуальный марафон, Кубок вызова, Региональный кубок, чемпионат и кубок Азербайджана. В настоящее время в клубе действуют 4 лиги – «Профессиональная интеллектуальная лига», «Университетская лига», «Региональная лига» и «Школьная лига».

За время существования клуб принял участие в просвещении более 19 тыс. молодых людей и содействовал созданию клубов интеллектуальных игр в различных регионах страны. Клуб не довольствуется результатами за 16 лет деятельности и в настоящее время работает над новыми проектами, главная цель которых дальнейшее развитие интеллектуального движения в стране, просвещение молодежи и плодотворное проведение досуга, выявление и подготовка талантливой молодежи для последующего участия в международных играх.

(Автор: Вугар Иманов)