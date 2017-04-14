Азербайджанские актеры почтили память Рамиза Саркарова (ФОТО)

2017-04-14 13:57 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя в Баку почтили память актера Рамиза Саркарова, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

На мероприятии, организованным в связи с 10-летием со дня кончины актера, приняли участие известные деятели культуры и искусства, творческий коллектив театра, где много лет работал Рамиз Саркаров, а также его родные и близкие.

Директор театра, заслуженный артист Мубариз Гамидов, народные артисты – режиссер Вагиф Асадов, актеры Агахан Салманлы и Ясин Гараев, главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств Бахрам Османов, заслуженная артистка Шафаг Алиева, актеры Натиг Фарзалиев, Мехрибан Абдуллаева, Эльнур Гусейнов поделились воспоминаниями о Рамизе Саркарове, рассказали о творческом пути актера.

На вечере были продемонстрированы видеокадры из фильмов и спектаклей, в которых был занят актер. В исполнении актера театра Ильхама Асадова прозвучали любимые музыкальные композиции Рамиза Саркарова.

Выступивший в заключение мероприятия брат актера Шахин Саркаров выразил признательность организаторам мероприятия.

Рамиз Саркаров родился 3 июля 1959 года Гахском районе. В 1987 году окончил Азербайджанский государственный институт искусств имени М.Алиева (ныне Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). В 1980 году приступил к работе в Государственном театре юного зрителя.

Он был занят во многих известных постановках театра, среди них - "Махмуд и Марьям", "Гаджи Гара", "Пещера", Наказание", " Заявление", "Мустафа" и многих других.

Актер скончался 7 апреля 2007 года.

(Автор: Джани Бабаева)