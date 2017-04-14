Глава МИД Сирии: «У нас нет химического оружия»

2017-04-14 15:36 | www.apa.az | 3

Москва, Тегеран и Дамаск продолжат сообща бороться с терроризмом в Сирии.

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом заявил глава МИД САР Валид Муаллем по итогам переговоров с коллегами из России и Ирана.

«Я благодарен нашим друзьям в Иране и в России за поддержку. Подтверждаю, что мы продолжим очищать землю Сирии от терроризма», - сказал он.

В.Муаллем подчеркнул, что Дамаск не использует химоружие ни против террористов, ни против своего народа: «САР неоднократно повторяла, что у нас нет химического оружия, тому есть свидетельства ОЗХО. И то, что произошло в Хан-Шейхуне - это сфабрикованная акция, сирийские ВВС не поражали никаких целей в Хан-Шейхуне химическим оружием. Мы осуждаем любое использование химического оружия, где и когда бы это не происходило. Именно поэтому пошло наше требование сформировать международную экспертную группу, чтобы она посетила Хан-Шейхун и авиабазу Шайрат.

Вопрос в том, почему США и их союзники боятся создания подобной комиссии, почему они совершили акт агрессии до формирования этой комиссии. Хотят ли они создать эту комиссию, или они хотят мобилизовать западные страны, которые слепо следуют американской позиции? У американского удара нет никакого оправдания, а значит это агрессия против суверенитета Сирии».