В России поезд столкнулся со школьным автобусом: Есть жертвы
2017-04-14 13:36 | www.oxu.az | 2
Два человека погибли, еще один, по предварительным данным, пострадал при столкновении грузового поезда со школьным микроавтобусом на железнодорожном переезде в Омской области России.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Инцидент произошел на нерегулируемом переезде в Нововаршавском районе, в микроавтобусе ехали 10 детей. Погибли водитель и сопровождающий, одного ребенка доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Н.О.