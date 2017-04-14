В России поезд столкнулся со школьным автобусом: Есть жертвы

2017-04-14 13:36 | www.oxu.az | 2

Два человека погибли, еще один, по предварительным данным, пострадал при столкновении грузового поезда со школьным микроавтобусом на железнодорожном переезде в Омской области России.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Инцидент произошел на нерегулируемом переезде в Нововаршавском районе, в микроавтобусе ехали 10 детей. Погибли водитель и сопровождающий, одного ребенка доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Н.О.