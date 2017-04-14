Утверждены кандидаты на членство Совета вещания Общественного телеканала

2017-04-14 13:41 | www.oxu.az | 2

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса рассмотрен вопрос утверждения кандидатов, выдвинутых на членство Совета вещания Общественного телеканала (İTV).

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, кандидатами являются председатель Сети свободы слова Средней Азии и Южного Кавказа (CASCFEN), член Правления Совета прессы Азер Хасрет, председатель Демократической лиги журналистов Ядигяр Мамедли, директор Института фольклора Национальной академии наук Азербайджана Мухтар Иманов, руководитель аппарата Конфедерации профсоюзов Азербайджана Гасан Джафаров и заместитель заведующего отделом организационных вопросов и информации Конфедерации профсоюзов Азербайджана Али Джафаров.

После обсуждений вопрос поставили на голосование и приняли.

Н.О.