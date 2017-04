"Не уедешь! Все, не уедешь...": актеры из Казахстана в Баку (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - С 12 по 15 апреля в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном в Баку и Шеки проходят Дни культуры и искусства Кызылординской области Казахстана, сообщает Trend Life.

В рамках мероприятия творческий коллектив Кызылординского областного казахского музыкального драматического театра имени Нартай Бекежанова представил на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку спектакль "Не уедешь! Все, не уедешь...".

Примечательно, что в рамках Дней культуры и искусства представлен именно данный спектакль, ведь он поставлен по произведению Мирзы Фатали Ахундзаде "Повесть о Мусье Жордане - учёном-ботанике и дервише Масталишахе, знаменитом колдуне".

Показ собрал большое число зрителей, которые с нескрываемым интересом еще до начала спектакля обсуждали сюжет известного произведения. Появление актеров на сцене было встречено бурными аплодисментами публики.

Интрига сюжета спектакля заводит героев в водоворот конфликта и комедийных ситуаций. У старшей дочери Гатамхана аги и Шахрабану ханум – Шарафнисы должна состояться свадьба с Шахбазбеком. Но молодой человек мечтает уехать с Мусье Жорданом в Париж. Шахрабану опасаясь, что жених ее дочери может остаться в Париже навсегда, просит помощи у дервиша Масталишаха …

Демонстрация спектакля шла на казахском языке с синхронным переводом на русский язык (электронное табло).

Каждый из актеров, а в постановке заняты - заслуженный артист Казахстана Бакытбек Алпысбай, заслуженные работники культуры Залипа Толепова, Бакытбек Темирбеков, артисты Зухра Сайпи, Маржан Абишева, Канат Архабаев, Угым Баймаханов и другие, прочувствовал, свою роль во всех ее деталях и аспектах. Зрители были в восторге не только от игры актеров, но и от художественного оформления спектакля, сценических костюмов, звучавшей музыки. Показ завершился бурными овациями публики.

Напомним, что перед показом спектакля актеры из Казахстана встретились с азербайджанскими коллегами – артистами Государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна.

Во встрече приняли участие художественный руководитель казахского музыкального драматического театра, заслуженный деятель Казахстана Амир-Темир Хусейн Жусипулы, заслуженный артист Бакытбек Алпысбай, заслуженные работники культуры Залипа Толепова, Бакытбек Темирбеков, актеры Зухра Сайпи, Маржан Абишева, Канат Архабаев.

С азербайджанской стороны – народные артисты Мабуд Магеррамов, Сафа Мирзагасанов, заслуженные артисты Наталья Шаровская, Фуад Османов. Именно эти актеры исполняют главные роли в спектакле "Мусье Жордан, учёный ботаник, и дервиш Масталишах, знаменитый колдун" в азербайджанском театре.

Представляем читателям Trend Life видеорепортаж со встречи и с показа спектакля.

(Автор: Джани Бабаева)