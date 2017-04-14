Azerbaycan 10 yeni Boeing-737 MAX uçağı alacak

2017-04-14 18:00 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Azerbaycan Silk Way Airlines ve ABD'li Boeing şirketi 10 yeni Boeing-737 MAX yolcu uçağı alınması için anlaşma imzaladı.

Silk Way Airlines CEO'su Zaur Ahundov ve Boeing Başkan Yardımcısı Marti Bentrott tarafından imzalan anlaşma töreninde Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) Başkanı Cahangir Haciyev ve ABD Bakü Büyükelçisi Rober Secuta hazır bulundu.

10 yeni Boeing-737 MAX uçağı alımı için imzalanan anlaşma değeri yaklaşık 1 milyar dolar düzeyinde.

Anlaşma kapsamında ilk 2 uçak 2018 yılı sonlarında, diğerleri ise 2020 yılı sonuna kadar teslim edilecek. Azerbaycan'a teslim edilecek uçaklar 189 yolcu kapasiteli olacak.