Миллионер-диджей Джанлука Вакки выступит с шоу-программой в Баку

2017-04-14 15:46 | www.apa.az | 3

В рамках Бакинского Шопинг Фестиваля миллионер и филантроп Джанлука Вакки выступит в Баку со своей диджей программой.

Как сообщает АПА, прославившийся в Инстаграм как «танцующий миллионер» Джанлуки Вакки выступит 6 мая Elektra Hall.

Туристы из разных стран уже заказывают билеты, чтобы стать живыми свидетелями выступления всемирно известного миллионера. Билеты можно приобрести в кассах Elektra Hall.

Отметим, ежегодный Бакинский Шопинг Фестиваль пройдет в этом году в Баку с 10 апреля по 10 мая. Следующий фестиваль будет проведен в октябре этого года.

Согласно Указу и директиве Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 1 сентября 2016 года, в Стратегической дорожной карте по развитию специализированной туристической промышленности ежегодное проведение и организация торговых фестивалей поручается Бюро Конгрессов при Министерстве культуры и туризма Азербайджана.