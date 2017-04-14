Азербайджанского актера избили на свадьбе

2017-04-14 13:45 | www.oxu.az | 2

Актер Теймур Мамедов, известный по сериалам «Bacanaqlar» и «Qız atası», был избит на свадьбе, куда его пригласили в качестве тамады.

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на yeniçağ.az.

«Я подрабатываю тамадой на свадьбах. Но иногда на торжествах случается такое, что я жалею, что пошел.

Один из гостей поднял тост за освобождение оккупированных земель. Другой гость неправильно понял его слова, решив, что он приветствует оккупацию наших земель армянами. Вдобавок ему показалось, что эти слова произнес я. Он ударил меня в челюсть, у меня потемнело в глазах. Подошли гости, еле его оттащили», - сказал актер.

А.С.

