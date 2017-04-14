Представлено уникальное кольцо, которое может спасти жизнь (фото)

2017-04-14 16:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Вопросы безопасности волнуют многих людей. В экстренной ситуации не всегда есть время, чтобы вытащить из кармана смартфон, найти в телефонной книге нужный номер и позвонить близким или хотя бы в службу спасения. Именно для таких случаев и подойдёт гаджет вроде кольца Nimb, который нажав всего одну кнопку свяжется с местными правоохранительными органами, спасателями или с любыми людьми, которых вы укажете в качестве экстренных контактов. Nimb не просто связывается «с кем нужно», если вы чувствуете себя в опасности, но и отправляет им ваши GPS-координаты, чтобы ускорить поиск места, откуда поступил тревожный сигнал.

Место положения человека будет определяться в реальном времени. Даже если его пытаются похитить и увезти на автомобиле – всё это будет отображаться на карте. Кольцо Nimb при этом с помощью смартфона будет собирать всевозможные улики, которые смогут спецслужбам отыскать жертву, и отправлять их на указанные контакты, например, записывать аудио. Nimb способно отправлять текстовые сообщения, письма, уведомления и даже делать звонки…

Об этом и многом другом - в передаче Заура Алиева о технологических новинках Texno Park на Lider TV. Передача выходит в эфир в 18:00 по воскресеньям. Повтор - во вторник, в 21:00 на Lider TV. Спутниковое телевидение Lider TV можно смотреть на следующих частотах: Azerspace 1 46° в.д. Частота, мГц - 11135, поляризация - H, скорость потока (SR) - 27500, FEC - 5/6.

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