На израильском телеканале показан сюжет о 25-й годовщине установления дипотношений с Азербайджаном

2017-04-14 16:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На девятом телеканале Израиля показан сюжет о 25-й годовщине установления дипотношений с Азербайджаном.

«В эти дни мы отмечаем 25-ю годовщину установления дипломатических отношений между Государством Израиль и Азербайджанской Республикой. Это реальное и подлинное партнерство между Израилем и Азербайджаном развивается благодаря крепкому сотрудничеству в различных сферах уже более двух десятилетий. Израиль был одним из первых государств, признавших независимость Азербайджана. Ни одна страна в Евразии не имеет такие тесные и теплые связи с Израилем, как Азербайджан», - об сказал в сюжете глава представительства Бакинского международного центра мультикультурализма в Израиле, израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут.

Эксперт подчеркнул, что со дня восстановления своей независимости в 1991 году Азербайджан стал самым близким другом и партнером Израиля в мусульманском мире. "В поисках партнеров в регионе Южного Кавказа еврейское государство нашло желанного и надежного партнера в лице Азербайджанской Республики. Азербайджан как один из ведущих поставщиков нефтепродуктов в Израиль стал хорошим примером сотрудничества с Израилем для других мусульманских стран в регионе. Несмотря на сложное геополитическое окружение двух стран, Израиль и Азербайджан создали крепкое и мощное партнерство, где энергетическая сфера является одной из стратегических столпов взаимоотношений между двумя государствами", – отметил Гут.

Азербайджан, страна с населением, состоящим преимущественно из мусульман-шиитов, также является родным домом для ряда других этнических и религиозных групп, в том числе древнего зороастризма, христианских и еврейских общин. Уважение и терпимость к национальным меньшинствам сыграли важную роль с периода начала «Шелкового пути» до современности. Азербайджан раньше европейских государств, еще в начале ХХ века, в период Азербайджанской Демократической Республики, предоставил избирательные права женщинам. В тот период и последующие времена в правительстве Азербайджана были представители национальных меньшинств, в том числе евреи. Азербайджанцы никогда не рассматривали евреев как иностранцев.

(Автор: Эльмира Таривердиева)