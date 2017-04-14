Бывший командующий Военно-морскими силами подал апелляционную жалобу

2017-04-14 16:11 | www.apa.az | 3

Бывший командующий Военно-морскими силами Минобороны, вице-адмирал Шахин Султанов подал апелляционную жалобу в связи с решением суда.

Как сообщил АПА адвокат Тельман Абдиев, они уже подали апелляционную жалобу, несмотря на отсутствие у них решения суда: «Срок подачи жалобы истекал. Для того чтобы этот срок не истек, мы подали апелляционную жалобу. Мы просили оправдать Шахина Султанова».

Т.Абдиев также отметил, что Казым Аскеров также подал апелляционную жалобу.

Отметим, согласно решению Военного суда Шахин Султанов был приговорен к 8 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Казым Аскеров также был осужден условно и освобожден в зале суда. Обвиняемый Галиб Гаджиев был осужден на пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. К другим обвиняемым лицам – Камандару Пашаеву, Вугару Гаджиеву, Азизу Хыдырову также была применена статья 70 (Условное осуждение) УК, и они были освобождены в зале суда.

Напомним, что Республиканская военная прокуратура распространила заявление о проведении проверки в ВМС, в ходе которых были обнаружены правонарушения.

В связи с обнаруженными правонарушениями Республиканской военной прокуратурой по соответствующим статьям было возбуждено уголовное дело. Были задержаны несколько человек, в том числе бывший командующий Военно-морскими силами, вице-адмирал Шахин Султанов. На основе представления Республиканской военной прокуратуры 23 апреля Бакинский военный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. Ш.Султанов обвиняется по статьям 313 (служебный подлог) и 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере). В настоящее время по уголовному делу продолжают вестись следственные действия.

Некоторое время назад в Бакинском военном суде было рассмотрено ходатайство о замене на домашний арест меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего командующего ВМС Азербайджана, вице-адмирала Шахина Султанова. Суд удовлетворил ходатайство и вынес постановление о замене меры пресечения в виде ареста на домашний арест.