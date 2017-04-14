УЕФА опасается попытки террористической атаки во время финала ЛЧ

2017-04-14 14:00 | www.oxu.az | 2

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел тайные переговоры с властями Уэльса, поскольку опасается возможных террористических атак с использованием беспилотных летательных аппаратов (дронов) на финале Лиги чемпионов в Кардиффе.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает The Sun со ссылкой на собственные источники.

Решающий матч Лиги чемпионов нынешнего сезона будет сыгран на стадионе «Миллениум» в Кардиффе 3 июня. Арена, вмещающая 74500 зрителей, оборудована выдвижной крышей. Как сообщается, руководство УЕФА обратилось к властям Уэльса с просьбой полностью закрыть крышу на время матча, чтобы исключить возможность террористических атак с использованием дронов.

Также отмечается, что после взрыва у автобуса дортмундской «Боруссии» во вторник, УЕФА призвал усилить меры безопасности на финале Лиги чемпионов, и 3 июня в Кардиффе будут дежурить не менее 15 тысяч полицейских.

Во вторник менее чем за час до первой четвертьфинальной игры Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако» СМИ сообщили о взрыве около автобуса хозяев, направлявшихся на стадион. Позже полиция Дортмунда подтвердила эту информацию и сообщила, что рядом с автобусом произошли три взрыва. Защитник «Боруссии» Марк Бартра был доставлен в больницу, у него были найдены инородные предметы в правом запястье и диагностирован перелом лучевой кости. Игроку была сделана операция.

Н.О.