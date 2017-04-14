В Баку закроют несколько дорог – ОБНОВЛЕНО

2017-04-14 14:05 | www.oxu.az | 2

С 15 по 23 апреля часть улицы Ниязи в столице в связи с обновлением асфальта будет закрыта для движения транспорта.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, часть дороги от круга Азнефт до улицы Истиглалийет будет закрыта. Водителям рекомендуется воспользоваться альтернативными путями.

12:53

С сегодняшнего вечера до утра в Низаминском районе Баку будет ограничено движение транспорта на автомобильном мосту, ведущего с проспекта Гейдара Алиева на улицу Микаила Алиева.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, причиной является проведение работ для нанесения дорожной разметки.

«Сегодня с 22:00 до утра работы по нанесению разметки будут проводиться также в Наримановском и Хатаинском районе столицы, на дорожном узле «Ramstore» (круг 10-го завода). На участках проведения работ движение автотранспортных средств будет частично ограничено. Ограничение движения будет применяться по определенным полосам. На других полосах движение останется открытым», - говорится в информации.

Э.А.

