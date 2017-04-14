Президент Ирана вступил в предвыборную гонку
2017-04-14 16:28 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Хасан Рухани зарегистрировался для участия в президентских выборах в этом году.
Рухани прибыл в министерство внутренних дел, куда обращаются кандидаты, сообщил корреспондент Trend в пятницу.
Президентские выборы в Иране состоятся 19 мая.
Главными соперниками Рухани являются бывший президент Махмуд Ахмадинежад и влиятельный консервативный священнослужитель Эбрахим Раизи.
Большое количество консерваторов, похоже, полностью поддерживают Раизи, который в настоящее время занимает должность хранителя богатой благотворительной организации и возглавляет святыню шиитов Ирана в городе Мешхед.
(Автор: Эльмира Таривердиева)