Президент Ирана вступил в предвыборную гонку

2017-04-14 16:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Хасан Рухани зарегистрировался для участия в президентских выборах в этом году.

Рухани прибыл в министерство внутренних дел, куда обращаются кандидаты, сообщил корреспондент Trend в пятницу.

Президентские выборы в Иране состоятся 19 мая.

Главными соперниками Рухани являются бывший президент Махмуд Ахмадинежад и влиятельный консервативный священнослужитель Эбрахим Раизи.

Большое количество консерваторов, похоже, полностью поддерживают Раизи, который в настоящее время занимает должность хранителя богатой благотворительной организации и возглавляет святыню шиитов Ирана в городе Мешхед.

(Автор: Эльмира Таривердиева)