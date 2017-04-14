Центробанк Азербайджана проведет очередной депозитный аукцион
2017-04-14 16:29 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 17 апреля проведет очередной депозитный аукцион по привлечению 150 миллионов манатов, сообщает в пятницу ЦБА.
Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.
Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 12,01-14,99 процента.
Срок размещения средств - 14 дней.
Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года. Главная цель при привлечении депозитов коммерческих банков - обеспечить стерилизацию денежной массы. С учетом большого спроса на размещение манатных средств, ЦБА увеличил не только сумму депозита, но и периодичность проведения аукционов.
В Азербайджане действуют 32 банка, в том числе два с государственным участием.
Официальный курс на 14 апреля составляет 1,7026 AZN/USD
(Автор: Азад Гасанли)
Твиттер: @AzadHasanli