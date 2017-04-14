В прошлом месяце 1412 иностранцев нарушили требования административного законодательства

2017-04-14 16:25 | www.apa.az | 3

В течение марта были выявлены случаи нарушения 1412 иностранными гражданами правил пребывания в Азербайджанской Республике, в том числе несоблюдение правил временного и постоянного проживания.

Как сообщили АПА в Государственной миграционной службе, из них 20 иностранцам были заменены утерянные документы, дающие основания для постоянного или временного проживания на территории Азербайджана, легализовано проживание на территории страны 226 человек.

Были приняты решения о выдворении из страны в административном порядке с применением штрафа в отношении 839 человек и решения о выдворении в административном порядке за пределы границ страны в отношении 327 человек.

В общей сложности в течение месяца в Государственную миграционную службу поступило 7487 обращений от иностранных граждан и лиц без гражданства, в связи с продлением срока временного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в стране, выдачей разрешений на временное и постоянное проживание, принятием, прекращением и восстановлением гражданства, определением гражданской принадлежности и статуса беженца, а также выдачей разрешений на работу для осуществления оплачиваемой трудовой деятельности и продлением сроков ранее выданных.

Каждое обращение было рассмотрено в отдельности в соответствии с предписаниями законодательства Азербайджанской Республики и по каждому принято соответствующее решение.

За прошедший месяц в связи с регистрацией по месту пребывания иностранных граждан поступило 58 351 обращение.

В то же время, Государственной миграционной службой в течение месяца в отдельных регионах республики и вузах было проведены 15 просветительских мероприятий, в том числе были оказаны выездные услуги.