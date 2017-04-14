Пропавший в Барде школьник найден в Баку
2017-04-14 14:12 | www.oxu.az | 2
Пропавший в Барде школьник найден в Баку.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, вынужденный переселенец из Кельбаджарского района, проживающий на территории села Мешеджилик Бардинского района 16-летний Лачын Гасымов был обнаружен на территории Приморского национального парка.
Как сообщили родители Л.Гасымова, подростка обнаружил его одноклассник, который раньше учился с ним в одной школе в Баку, и сообщил об этом его родителям.
Отметим, что 10 апреля школьник вышел из дома, якобы идя в школу, и не вернулся.
Н.О.