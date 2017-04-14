Шахин Мустафаев: Мы не допустим искусственного повышения цен

2017-04-14 14:20 | www.oxu.az | 2

На последнем заседании Кабмина глава государства дал строгие поручения по предотвращению искусственного роста цен. В связи с этим министерство экономики в рамках своих полномочий проводило необходимые мероприятия, но после совещания такие мероприятия приняли интенсивный характер.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

По словам министра, расширилась сфера охвата мониторинга на потребительском рынке.

«Конечно, Минэкономики предотвратит искусственное повышение цен. В этом направлении будут сделаны все необходимые шаги», - заявил он.

У.А.

