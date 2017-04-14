Состоялась встреча с волонтерами UNEC (ФОТО)

2017-04-14 16:35 | www.trend.az | 3

Состоялась встреча исполнительного директора Операционного комитета IV Исламских игр солидарности, посла волонтеров “Баку-2017″ Эльчина Сафарова с волонтерами UNEC.

Проректор по работе со студентами UNEC Саадат Гандилова объявив мероприятие открытым, дала информацию о деятельности волонтеров UNEC во время проведения у нас в стране Европейских игр и соревнований Формула-1. Она отметила, что волонтеры университета набрали достаточный опыт в деле обслуживания гостей, общения с ними и оказания помощи.

С.Гандилова также отметила, что за активное участие в указанных мероприятиях по числу полученных сертификатов волонтеры UNEC были первыми. Проректор добавила, что накопленный опыт при успешном участии в IV Исламских играх солидарности даст возможность сохранить первенство.

В своем выступлении исполнительный директор Операционного комитета Эльчин Сафаров, говоря о значении IV Исламских игр солидарности, обратил особое внимание деятельности волонтеров, которым будут созданы все необходимые условия. Он отметил, что долг каждого из нас организовать мероприятие на высоком уровне. Это создает возможность также демонстрации нашего гостеприимства и воочию дать информацию о нашей развивающейся стране.

На встрече были освещены вопросы волонтеров.

Об UNEC:

UNEC является брендом Азербайджанского государственного экономического университета. 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту зарегистрирован и запатентован бренд UNEC.