Новый председатель комитета по иностранным делам Европарламента посетит Азербайджан

2017-04-14 16:45 | www.apa.az | 3

Делегация во главе с новым председателем комитета по иностранным делам Европарламента Дэвидом Макалистером совершит визит в Азербайджан.

Об этом АПА сообщил председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

Он подчеркнул, что визит состоится в мае.

С.Сеидов напомнил, что возглавляемая им делегация недавно находилась с визитом в Брюсселе, где провела важные встречи, служащие развитию двусторонних связей: «Мы провели встречи с представителями Европарламента, в том числе председателем комитета по иностранным делам Дэвидом Макалистером, обсудили развитие связей. Во время визита делегации Европарламента в Азербайджан обсуждения в связи с еще большим расширением связей будут продолжены».