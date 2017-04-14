«AGBank» заблокировал обналичивание денег с карт

2017-04-14 14:30 | www.oxu.az | 2

«AGBank» заблокировал обналичивание с карт для предпринимателей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на fins.az, в последние 2-3 дня предприниматели не могут снять средства со своих счетов через карту. Клиент, желающий снять деньги со счета, не может сделать это прямо в банкомате, а вынужден идти в филиал банка и платить за оформление чековой книжки.

В связи с этим в «AGBank» заявили, что ограничения касаются только карт для юридических лиц и предпринимателей. Это связано с требованиями закона «О безналичных расчетах».

Наряду с этим предприниматели могут использовать карты для проведения безналичных расчетов. В то же время по желанию клиента средства могут быть возвращены на текущий счет, отметили в банке.

По словам экономического эксперта Акрама Гасанова, данные изменения в Налоговый кодекс создают трудности как предпринимателям, так и банкам:

«Так, в настоящее время банкоматы некоторых банков не могут удерживать 1%-ый налог за обналичивание, так как эту функцию не добавили в программное обеспечение. Чтобы не подвернуться штрафам со стороны налоговых органов, банки требуют обращаться в филиалы для обналичивания средств, чтобы вычесть налог».

Эксперт полагает, что на самом деле этот процесс невыгоден банку:

«Банк применяет карточную систему для того, чтобы использовать меньше сотрудников. В таком же случае из-за обращений придется привлечь больше сотрудников».

Н.О.

