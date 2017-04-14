Конгрессмены попросили приостановить доступ зятя Трампа к секретной информации

2017-04-14 14:36 | www.oxu.az | 2

Группа демократов в палате представителей США во главе с конгрессменом Доном Бейером направила письмо главе ФБР Джеймсу Коми с просьбой приостановить допуск советника и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера к секретной информации.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщило издание The Hill.

«Мы просим, чтобы временный допуск мистера Кушнера к секретной информации был приостановлен до завершения пересмотра факта соблюдения им законов и нормативных актов, регламентирующих безопасность», - говорится в письме, подписанном Байером и еще четырьмя конгрессменами от демократической партии - Тедом Лу, Джейми Раскином, Джерри Нэдлером и Питером Уэлчом.

По словам демократов, Кушнер должен быть временно отстранен от доступа к секретной информации «в связи с обвинениями (о неразглашении информации о встречах с послом России в США Сергеем Кисляком и председателем российского Внешэкономбанка - ИФ), а также вопросами о связях администрации США с российскими властями и разведкой».

Конгрессмены также выразили озабоченность по поводу того, что Кушнер возможно намеренно скрыл информацию о встречах с российскими представителями в период, когда рассматривался вопрос предоставления ему доступа к секретной информации.

Н.О.